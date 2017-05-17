أطلقت شعبتي البحوث الطبية وبحوث طب الفم والأسنان بالمركز القومى للبحوث اليوم الأربعاء قافلة طبية لمدينتى برانى والسلوم بمحافظة مرسى مطروح، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المركز القومى للبحوث والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

وتأتى القافلة ضمن أنشطة مشروع تمكين سبل العيش وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة غرب مطروح، وتضم القافلة 13 أستاذا من أساتذة المركز القومى للبحوث فى تخصصات (الباطنة، والأطفال، والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، والأسنان، والجلدية، والرمد)، وتستهدف القافلة توقيع الكشف الطبى على نحو 1000 مريض، بالإضافة إلى تقديم العلاج بالمجان.

ومن ناحية أخري، نظمت شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث اليوم ورشة عمل برعاية الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز تحت عنوان (تطوير صناعة الدواء فى مصر، من أجل صناعة دواء وطنية”، يعرض فيها الباحثون بمجال صناعة الدواء مخرجاتهم البحثية القابلة للتطبيق لإنتاج بعض الخامات الدوائية المشيدة كيميائيا أو الخامات الدوائية من أصل طبيعى، والمعوقات التى تواجههم فى سبيل تطبيق أبحاثهم، وذلك بمشاركة لفيف من رجال الصناعة والمتخصصين والمهتمين بصناعة الدواء فى مصر.