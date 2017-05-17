يجري في ستراسبورج اليوم الأربعاء مراسم توقيع القرار التشريعي الأوروبي حول إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني أوكرانيا بهدف القيام بزيارات قصيرة إلى الدول الأعضاء في منطقة شينجن.

يذكر أن أنطونيو تياني رئيس البرلمان الأوروبي وجوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا (التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا) سيوقعان على الوثيقة المذكورة بحضور الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 11 مايو أنه اتخذ قرارا نهائيا بإلغاء تأشيرات الدخول لمواطني أوكرانيا.

مع ذلك، ذكر المكتب أن المجلس يحتفظ بحق تعليق العمل بنظام إلغاء تأشيرات الدخول مع أوكرانيا في حال نشوب مشاكل مرتبطة بالهجرة أو الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة ستنشر بعد توقيعها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيتمكن الأوكرانيون من دخول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة بعد مرور 20 يوما، أي في 11 يونيو المقبل، على ما يبدو.

وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية في 3 مايو أن إلغاء تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي يعني السماح للمواطنين الأوكرانيين بدخول كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (باستثناء بريطانيا وآيرلندا) إضافة إلى ايسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين دون تأشيرة لمدة 90 يوما كحد أقصى خلال نصف العام، وذلك بهدف الزيارات السياحية والثقافية والخاصة والبزنس.