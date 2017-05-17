نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى بيان لها اليوم الأربعاء تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لهذا العام على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى.

وطالبت أولياء الأمور، والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 /2017، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تداوله على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

وفى نفس السياق أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحانات أن هذا الامتحان ليس له أى علاقة بالامتحان الأصلى، وأن هذه الأعمال من شأنها إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتتبع الروابط الإلكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.