فوز مصر بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف2017-05-17 13:54:06
فاز رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، ممثلا لمصر، بمقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمعنية بتيسير سبل التعاون العالمي في مجال الرصد الجوى والهيدرولوجي، ومقرها جنيف بسويسرا وذلك خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي عقدت خلال الفترة من 10-17 مايو الجاري.
يأتي فوز مصر بهذا المقعد عقب القرار الذي صدر مؤخرا من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتعيين الدكتور أحمد عبد العال (مرشح مصر) رئيساً للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لمدة عامين، وذلك تقديرا لدور ومكانة مصر على المستوي العالمي والأفريقي في مجال صناعة النقل الجوي.
جدير بالذكر أن مصر حازت على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية كدولة أفريقية عدة مرات منذ إنشاء المنظمة، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1947 ومنذ بداية عمل المنظمة تعتبر مصر من أهم الأعضاء الفاعلين بالمنظمة من بين 197 عضوا.
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