قال خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن البرتغالي أوجستو ايناسيو المدير الفني للفريق منح اللاعب طارق حامد راحة من التدريبات لمدة 3 أيام ليكون خارج حسابات الفريق في مواجهة وادي دجلة في الدوري العام المقرر لها غدا .

وأوضح جلال أن الجهاز الفني للفريق يسعى لتجهيز اللاعب لمواجهة أهلي طرابلس الليبي المقرر لها يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا والمقرر إقامتها علي ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولي علي ضيفه كابس يونايتد بهدفين دون رد بملعب برج العرب بالإسكندرية.