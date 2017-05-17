أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يأتي في إطار تنسيق وتوحيد المواقف قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة السعودية تجاه العديد من القضايا والأفكار الأمريكية المطروحة حول تسوية العديد من الملفات الإقليمية من بينها القضية الفلسطينية.

وأوضح هريدي من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أن اللقاء قد يتناول تنسيق جهود “مكافحة الإرهاب” عقب تحرير 99 % من مدينة الموصل من تنظيم “داعش” و”الرقة”، مشيرا إلى احتمالية أن تعود العناصر الإرهابية إلى بلادها الأصلية أو انتقال المعارك إلى بلاد أخرى في ضوء أن مصر والأردن من الدول التي تعتبر في “خط المواجهة”.

وأشار إلى أن القمة العربية الأمريكية الإسلامية تعتبر “غير مسبوقة” وتحمل العديد من التوقعات والطموحات، مطالبا بعدم التكهن مسبقا بنتائج القمة.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمناقشة العديد من القضايا والملفات الإقليمية.

ومن المقرر، أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض مؤتمر القمة العربية الأمريكية الإسلامية يومي 20 و21 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و 55 زعيم وممثل دولة عربي وإسلامي.