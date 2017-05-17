وفاة ثلاثة عمال في موقع عسكري قيد الانشاء في قطر2017-05-17 13:52:05
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، وفاة ثلاثة عمال وإصابة آخرين بجروح في حادث لم تحدد طبيعته في موقع عسكري قيد الانشاء، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية مساء الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب ان “حادثا” وقع “في أحد مواقع الإنشاءات التابعة للقوات المسلحة القطرية أسفر عن وفاة ثلاثة عمال، بالإضافة إلى عدد من الإصابات”.
وعبرت الوزارة عن “بالغ تعازيها لأهالي المتوفين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”، مؤكدة “حرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع منشآتها”.
ولم يشر البيان الى جنسيات العمال، كما لم يحدد تاريخ الحادث او المنطقة التي وقع فيها.
واعداد الوفيات جراء الحادث هي الاكبر في قطر في حادث واحد منذ وفاة 13 عاملاً في حريق في مخيم في حزيران/يونيو العام 2013.
وتتهم قطر بانتظام باخضاع حوالى 14 الف عامل اجنبي لشروط عمل صعبة جدا في المنشآت التي تبنيها لاستضافة كأس العالم 2022. وتنفي الدوحة هذه الانتقادات وتؤكد انها تحرز تقدماً كبيراً في تحسين شروط عمل العمال الاجانب.
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