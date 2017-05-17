قصور الثقافة تختتم قوافلها الثقافية بحلايب وشلاتين2017-05-17 13:54:10
في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة علي تنمية المناطق النائية ثقافيًا وفنيًا، اختتمت القوافل الثقافية المتنقلة بمحافظات جنوب الوادي بمدن “شلاتين ، حلايب، وأبورماد”.
وأقيمت هذه الفعالية الثقافية فى الفترة من 10 إلي 15 مايو الحالى، حيث افتتح الباحث سعد فاروق رئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافى، والنائب ممدوح عمارة عضو مجلس الشعب لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد معرضا لمنتجات الورش الفنية الُمقامة بمثلث الجنوب “شلاتين، حلايب، ابو رماد، أعقبها تقديم فرقة الأقصر للفنون الشعبية عروضًا متميزة “الإستعراض النوبى، الحجالة والصعيدى، وعرض بنات التنورة بقيادة الفنان أحمد عبد الرازق .
كما قدمت عدة عروض فلكلورية مثل “هركاك، وزفة الحنة، ورقصة الصيادين، والسيف، وعزف على آلة الطنبورة، والسمسمية، والموال التوبيت” برئاسة حسين حسب النبى، وقدمت فرقة الشلاتين عرضًا فنيًا يحكى تراث المنطقة والفرقتين تابعين لثقافة البحر الأحمر بقيادة علا بغدادى .
وشاركت فرقة الأقصر للموسيقى العربية في بعض العروض التراثية والفلكلورية وأغانى “وطنى حبيبى، موعود”، بينما عرضت فرقة السباعية للإنشاد الدينى مقدمة ابتهالات وقصائد فى مدح النبى، بالإضافة إلى الورش الفنية التى شارك فيها عدد كبير من أبناء المناطق الحدودية من “ورشة نسيج الخرز لتصنيع قطع فنية إشراف الفنانة حورية محمد عصمت، ورشة الجبس الملون فى أشكال هندسية وإسلامية إشراف الفنانة كريمة الديب، ورشة طرق على النحاس، فن الريبوسيه، للفنان جلال عبد الخالق مصمم المجوهرات، وورشة حكى شفاهى لرئيس باحثى أطلس القاهرة شهاب عماشة.
كما تضمنت فعاليات الختام التي أقيمت بقصر ثقافة الشلاتين، افتتاح معرض منتجات الورش الفنية التي أقامتها الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة حيث قدمت الإدارة العامة لثقافة المرأة ورش نسيج بالخرز للمدربة حورية عصمت، بينما نظم قصر الطفل بجاردن سيتي التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل ورشة جبس ملون لتصنيع أشكال هندسية وإسلامية للفنانة كريمة الديب.
واختتمت فرقة الأقصر عروضها الفنية، التي تضمنت عروض “الصعيدى، والتنورة الصوفية، والحجالة والتحطيب، وذلك عقب افتتاح معرض منتجات الورش الفنية التى نفذها مجموعة من الفنانين مثل ورشة صب قوالب الجبس بأشكال إسلامية، وإعادة تدوير خامات البيئة وورشة خرز وحياكة حكى وألعاب شعبية.
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