يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، في الثامنة مساء غد الخميس، مسرح البالون بالعجوزة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير وإشتراطات الحماية المدنية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون افنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

يتضمن الافتتاح، تقديم أوبريت “بيت الفن” ويشارك فيه بالغناء مروة ناجي ومحمد قماح وفكري وفتحي سعد وإيمي طلعت زكريا، كما تشارك فيه فرقة رضا والفرقة القومية والفرقة الغنائية الاستعراضية وفرقة أنغام الشباب والفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة تحت 18 والسيرك القومي.

الأوبريت تأليف وأشعار حمدي نوار وألحان وتوزيع أمير عبدالمجيد، ديكور محمد الغرباوي، تصميم ملابس نجوى عبدالمجيد، هندسة إضاءة شريف البرعي، خدع مسرحية إيهاب جمعة، قائد أوركسترا محمد أبو اليزيد، إشراف عام صلاح لبيب، منسق عام سامي نوار، تدريب محمود كامل، مخرج منفذ أشرف عزب ووليد سعد، استعراضات وإخراج عادل عبده.