حصل الجناح المصري بمعرض “شينزن” الدولي للصناعات الثقافية، والذي أقيم مؤخرا بالصين، على جائزة أحسن جناح مشارك في هذه الدورة.

وصرح الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بأن حصول الجناح المصري على تلك الجائزة، جاء نتاج المشاركة التي تعد الأكبر من نوعها، وتنوع المعروضات وتفردها، مشيرا إلى أن التراث المصري والصناعات الثقافية المصرية تحظى بإقبال كبير.

وأشار عواض إلى أن جناح الذي نظمه صندوق التنمية الثقافية، بلغت مساحته 144 مترا مربعا، وتضمن ما يقرب من 700 عمل، من أعمال مركز الحرف التقليدية بالفسطاط وهي الخشب والحلي والسجاد اليدوى والخيامية والنحاس والخزف والزجاج المعشق، بالإضافة إلى ورش الخط العربى، والصناعات اليدوية.

شارك في الجناح الكاتب الصحفي والفنان محمد بغدادي المشرف على ديوان الخط العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بورش عمل ومحاضرات عن فنون الخط العربى على اختلاف مدارسه.

وأشار إلي أهمية المشاركة وقال إنها تستهدف إبراز البعد الثقافي للحرف التراثية المصرية، ومشاركة تجارية ببيع المنتجات المصرية، موضحا أن معرض شينزن يشارك فيه ما يقرب من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم ويعد من أكبر المعارض المتخصصة فى آسيا والعالم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 105 آلاف متر مربع، بمشاركة أكثر من 2286 عارضا من داخل الصين والعالم، وتبلغ قيمة الاستثمارات خلال المعرض 256 مليار يوان صيني (ما يعادل 43 مليار دولار أمريكي).