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"الاغواء السادس عشر" على رأس قائمة نيويورك تايمز
نيويورك تايمز

"الاغواء السادس عشر" على رأس قائمة نيويورك تايمز

2017-05-17 14:05:45
وكالات - أ ش أ

على مستوى الأعمال الأدبية تصدرت رواية “الاغواء السادس عشر” لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو قائمة نيويورك تايمز فيما احتلت رواية “داخل الماء” لباولا هوكينز المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاءت رواية “في مواجهة كل الشدائد” لدانيل ستيل وحلت رواية ” الورطة” لدافيد بالداتشي رابعا.وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت “حكاية الخادمة” لمارجريت اتوود.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية في الأسبوع الأخير فانها جاءت كالتالى :

تصدر كتاب “علم الطبيعة الفلكية لأناس في عجلة” لنيل دي جراس تايسون القائمة وجاء كتاب الخيار بي” لشيرلي ساندبيرج وآدم جرانت في المركز الثاني هذا الأسبوع.

واحتل كتاب “الهشيم” لجوناثان الين وايمي بارنرز المركز الثالث فيما حل كتاب ” قتلة زهور القمر” لدافيد جران رابعا.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير حل كتاب “مرثية هيل بيلي” لجى.دي.فانس.

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