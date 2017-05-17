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ولى عهد دبى: سعداء بتصدر الإمارات دول المنطقة فى جذب الاستثمارات
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي

ولى عهد دبى: سعداء بتصدر الإمارات دول المنطقة فى جذب الاستثمارات

2017-05-17 12:38:24
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أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، تصدر الإمارات لدول المنطقة فى جذب الاستثمارات، وفقا لتقرير “الاستثمار الرقمى” فى المنطقة.

وكتب ولى عهد دبى، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، “جاذبية البيئة الاستثمارية ثمرة توجيهات محمد بن راشد، بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمستثمرين الإماراتيين والأجانب”.

وأضاف الشيخ حمدان، “الإمارات تتصدر إقليميا فى الشركات الناشئة الرقمية للعام الرابع، باستضافة ثلث مستثمريها فى المنطقة، وريادة الأعمال مكون محورى لاقتصادنا”.

واختتم ولى عهد دبى تغريداته قائلا: “تصدُّر دولتنا المنطقة فى جذب استثمارات ريادة الأعمال الرقمية دليل نجاح استراتيجية تركِّز على الإبداع  والابتكار”.

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