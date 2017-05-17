أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، تصدر الإمارات لدول المنطقة فى جذب الاستثمارات، وفقا لتقرير “الاستثمار الرقمى” فى المنطقة.

اطلعنا اليوم على تقرير "الاستثمار الرقمي" في المنطقة وأسعدنا تصدر الإمارات دول المنطقة في جذب الاستثمارات — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) ١٧ مايو، ٢٠١٧

وكتب ولى عهد دبى، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، “جاذبية البيئة الاستثمارية ثمرة توجيهات محمد بن راشد، بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمستثمرين الإماراتيين والأجانب”.

جاذبية البيئة الاستثمارية ثمرة توجيهات محمد بن راشد بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمستثمرين الإماراتيين والأجانب — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) ١٧ مايو، ٢٠١٧

وأضاف الشيخ حمدان، “الإمارات تتصدر إقليميا فى الشركات الناشئة الرقمية للعام الرابع، باستضافة ثلث مستثمريها فى المنطقة، وريادة الأعمال مكون محورى لاقتصادنا”.

الإمارات تتصدر إقليميا في الشركات الناشئة الرقمية للعام الرابع باستضافة ثلث مستثمريها في المنطقة وريادة الأعمال مكون محوري لاقتصادنا — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) ١٧ مايو، ٢٠١٧

واختتم ولى عهد دبى تغريداته قائلا: “تصدُّر دولتنا المنطقة فى جذب استثمارات ريادة الأعمال الرقمية دليل نجاح استراتيجية تركِّز على الإبداع والابتكار”.