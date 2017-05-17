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مصدر: التحقيق مع المسؤولين عن الإقامة الجبرية لـ«العادلي»
حبيب العادلي

مصدر: التحقيق مع المسؤولين عن الإقامة الجبرية لـ«العادلي»

2017-05-17 12:37:46

أعلن مصدر أمني، فتح تحقيقات موسعة مع المسؤولين عن الإقامة الجبرية، لوزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، وذلك في أعقاب هروبه من منزله، لعدم تنفيذ حكم سجنه 7 سنوات، بتهمة إهدار المال العام للدولة.

وقال المصدر، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” الإماراتية، إن هناك تحقيقات تتم من خلال لجنة تم تشكيلها، مع المسؤولين عن الإقامة الجبرية لـ”العادلي”.

وأشار إلى أن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، يتابع الأمر بنفسه، وذلك بعد الإخطار الثاني من النيابة، بضرورة تتبع العادلي، وضبطه وإحضاره.

وشدد المصدر، على أنه من الصعب هروب العادلي، خارج مصر، نظراً لوضع اسمه على قوائم الترقب في السفر، لافتاً إلى أن هروبه واختفاءه، سيكون داخل اليباد.

وكان العادلي، وزير داخلية مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قد اختفى من مقر إقامته الجبرية، منذ فترة، ولم يمثل أمام النيابة، لتنفيذ الحكم الصادر ضده، بالسجن 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة، بالاشتراك مع آخرين.

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