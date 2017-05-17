قال موقع “RBC” الروسي إن الأسطول البحري الروسي يحضر لإجراء رمايات صاروخية تدريبية في حوض البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل الليبية في 24-27 مايو الجاري.

وأضاف الموقع بحسب «روسيا اليوم» أن روسيا أبلغت شركات الطيران بهذه التدريبات من أجل تأمين سلامة الطيران، حيث ظهر إبلاغ للطيارين ذو صلة على موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن شفرة المنطقة المذكورة على موقع إدارة الطيران الفيدرالية تدل على أنها تشمل كامل السواحل الليبية.

وحسب مصادر إعلامية روسية، تضم التشكيلة العملياتية الدائمة للسفن الحربية الروسية في المتوسط سبع قطع وغواصة “كراسنودار”.

ومن هذه القطع الفرقاطتان الصاروخيتان “أدميرال غريغوروفيتش” و”أدميرال إيسن”، وسفينة الإنزال الكبيرة “يامال” وسفينة الاستطلاع المتوسطة “كيلدين”، بالإضافة إلى ثلاث سفن مساعدة.

يذكر أن الفرقاطة “أدميرال جريجوروفيتش” أجرت رمايات مدفعية في المتوسط في 25 أبريل الماضي، تدرب خلالها طاقم السفينة على خوض المعركة بمفرده ضد سفن خصم مفترض.