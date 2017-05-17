وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان في استقبال العاهل الأردني، فور وصوله إلى المطار، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله استعراض الجهود المصرية والعربية، لكسر الجمود القائم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى سيعقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرياض الأسبوع المقبل مع القادة العرب.

كما يشهد اللقاء بحث عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأزمة السورية والأوضاع فى كل من ليبيا والعراق واليمن وجهود السياسية المبذولة لحل تلك الأزمات وجهود المجتمع الدولى فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.