المعارضة السورية: لن نناقش نقاطا محددة فقط في جولة المفاوضات بجنيف2017-05-17 12:25:17
أكد سالم المسلط المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية أن وفد الهيئة لن يناقش نقاطا محددة ولكن سيبحث ما يتعلق بمستقبل سوريا كدولة يحكمها موافقة الشعب وفي ظل سيادة القانون ووطن خال من العنف والخوف من قبل الدولة أو من قبل الإرهابيين أو المجموعات المسلحة الأجنبية .
وجاء ذلك ردا على الخلاف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دى ميستورا والخاص بطلب دى ميستورا بحث ملف الدستور في هذه الجولة وسبل إنشاء هيئة استشارية لصياغة الخطوط العريضة لدستور المستقبل في سوريا.
وقال المسلط -في تصريح اليوم الأربعاء- :”لا يمكن للأسد أن يقود دولة مع هذا الدستور كما أنه لا يمكن لأي دستور متفق عليه مع الأمم المتحدة أن يسمح بالقتل الجماعي في السجون أو استخدام الأسلحة الكيميائية أو البراميل المتفجرة أو الحصار والمجاعة”. / حسب قوله /
ولفت إلى أن وفد الهيئة العليا موجود في محادثات جنيف لتحرير سوريا وأنه يريد سوريا خالية من الخوف وخالية من المجرمين والقتلة ومن الإرهاب.
وتستأنف محادثات جنيف غير المباشرة بين الأطراف السورية وبرعاية الأمم المتحدة أعمالها بلقاءات مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دى ميستورا مع الأطراف السورية والتي تبدأ بعد ظهر اليوم بلقائه مع وفد الحكومة السورية برئاسة السفير بشار الجعفري وعلى أن يلتقى بعد ذلك مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية ثم باقي وفود المعارضة السورية وهما وفدا معارضة القاهرة ومعارضة موسكو.
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
استمرارا للتسهيلات..السعودية تعلن خبرا سارا للسوريين
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للسوريين الزائرين المقيمين في المملكة، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، إنفاذاً ...Wed, 17 May 2017 07:26:38 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
بعد تكريمه بالإمارات.. محافظ مطروح: عانيت من البيروقراطية.. وزيادة تصدير التمر من 3 إلى 15 %
أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن مصنع صناعة التمور بالمحافظة كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات بسبب رفض استلام المحافظين له بسبب وجود مشاكل به، موضحا “أن أصل ...Tue, 16 May 2017 07:44:28 GMT
-
السعودية تؤكد دعوة عمر البشير لحضور القمة الأمريكية بالرياض
وجهت المملكة العربية السعودية، دعوة إلى الرئيس السودانى عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب لحضور القمة التى تستضيفها الأحد، وتجمع قادة دول عربية ومسلمة مع ...Wed, 17 May 2017 09:21:33 GMT