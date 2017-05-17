أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول أن حكومته تدرس اتباع خطى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في منع الحواسب الشخصية والأجهزة اللوحية على متن الطائرات القادمة إلى البلاد من بعض دول الشرق الأوسط.

ورفض ترنبول حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الأربعاء مناقشة طبيعة أو مصادر المعلومات الاستخبارية التي دفعت الحكومة لمناقشة تلك الخطط أو تأكيد أو نفي ارتباطها بالتهديدات التي يمثلها تنظيم “داعش” والتي ناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الديلوماسيين الروس.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي عن عدم قلقه إزاء حصول روسيا على أفضلية استخباراتية من الولايات المتحدة بعدما أفادت تقارير بكشف ترامب معلومات سرية لدبلوماسيين روس حول قرار بلاده منع الحواسب الشخصية على متن الطائرات القادمة من بعض دول الشرق الأوسط.

يذكر أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أعلنتا بشكل منفصل في مارس الماضي حظر حمل الحواسب الشخصية والأجهزة اللوحية في مقصورات الركاب بالطائرات القادمة من بعض دول الشرق الأوسط ومن بينها تونس والأردن ولبنان وتركيا.