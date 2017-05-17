وفد انجليزي يزور منطقة آثار تونا الجبل بملوي بالمنيا2017-05-17 12:27:50
استقبلت منطقة آثار تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا وفدا سياحيا انجليزيا قادما من منطقة آثار بني حسن وزاوية سلطان لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة بمنطقة آثار تونا الجبل وذلك عقب الاكتشاف الاثرى الجديد بالمنطقة.
وقال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل إن أعضاء الوفد استمعوا لشرح حول الكشف الاثرى الجديد.. كما قاموا بزيارة المعالم الأثرية بالمنطقة وهى مقبرة بيتوزيرس ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية ومقبرة الايبس والقردة المقدسة المحنطة والسراديب ولوحة الحدود للملك اخناتون ونفرتيتي.
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