قررت محكمة جنايات أحداث شمال الشرقية، برئاسة المستشار بلال أبوخضرة، وعضوية المستشارين، محمود مصطفي الكومي، ومحمد بهاء الدين، وبحضور أحمد علام وكيل نيابة ههيا، اليوم، معاقبة 4 أطفال لم تتجازر أعمارهم الرابعة عشر، بالسجن 7 سنوات حضوريا لكل من ” الشحات محمود م أ ال” و” الوزير م ع ” ، كما عاقبت المحكمة المتهمين الثالث والرابع غيابا بالسجن 12 سنة لكل منهم.

تعود أحداث القضية رقم 24 لسنة 2016، جنايات أحداث، ليوم 26 أكتوبر لسنة 2016، عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد ياسر أمان، مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بصول بلاغ من ولى أمر بقيام 4 أطفال بالتعدى على نجله “أ” 13 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى، ومقيم عزبة تابعة لدائرة المركز، واتهم ولى الأمر الشباب بتصوير نجله عاريا، لابتزازه ماديا مقابل عدم نشر الفيديو.

فيما تبين من التحقيقات صحة الواقعة، وأن المتهمين زملاء المجنى عليه، وألقى ضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة النقيب مصطفي بليغ، القبض على 2 من المتهمين بالتعدى الجنسى على زميلهم، وهتك عرضه، وتصويره عاريا، وقرر محمد أبوالليل وكيل نيابة أولاد صقر، برئاسة عمرو سيف مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع، وإحالتهم جميعا إلى محكمة الأحداث، التي أصدرت حكمها المتقدم.