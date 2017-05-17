يشارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار فى عدد من الفعاليات المقامة بالأقصر وأسوان والنوبة، بمناسبة الإحتفال غدا باليوم العالمي للمتاحف الذى يوافق 18 مايو من كل عام بالإضافة إلى تفقد بعض المواقع والمتاحف الأثرية.

ويفتتح العناني برفقة محافظ الأقصر محمد بدر ومدير عام آثار الأقصر الدكتور مصطفى وزيري معرضاً مؤقتاً للآثار بمتحف الأقصر تحت عنوان ” مكتشفات مقبرة كامب 157 ” والذي يعرض بعض القطع الأثرية التي تم اكتشافها منذ شهر في مقبرة أوسرحات قاضي مدينة طيبة القديمة في عصر الأسرة ١٨.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن افتتاح هذا المعرض يأتي تزامناً مع فعاليات المتاحف المصرية احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف، لافتة إلى أن المعرض يضم 5 فتارين عرض تحتوي على مجموعة من مكتشفات البعثة الأثرية المصرية العاملة بمقبرة اوسرحات بالبر الغربي بالأقصر والتي كانت قد كشفت عن محتوياتها أواخر الشهر الماضي بحضور وزير الأثار وسط تغطية اعلامية محلية وعالمية.

من جانبها ، قالت الدكتورة سناء أحمد على مدير عام متاحف مصر العليا إن من أهم القطع المعروضة جزء من لوحة من الحجر الجيري والنص المرافق يبدأ بصيغة تقدمة قرابين، وجزء من بردية عليها كتابات بالهيراطيقية كتبت بالمداد الأحمر والأسود بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل الاوشابتي عليها كتابات هيروغليفية و مجموعة من الأواني الفخارية على البعض منها كتابات من بينها إسم صاحب المقبرة ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهرين.

من ناحية أخرى، يتفقد وزير الآثار ومحافظ ألأقصر طريق الكباش، ومعبد الأقصر لمناقشة سبل و إمكانية ترميم وإعادة بناء تمثال رمسيس الثاني الموجود عند البيلون الشرقي كما حدث مع تمثال نفس الملك الموجود علي البيلون الغربي.

كما سيتفقد العناني منطقة البر الغربي ثم سيتوجه إلى مدينة كوم أمير لزيارة متحف التماسيح ثم يتوجه إلى أسوان لحضور احتفالية متحف النوبة حيث ستقام ندوة عن المتاحف تحت عنوان ” ما لايقال عن المتاحف” الشعار الذي اتخذه المجلس الدولي للمتاحف (الايكوم) هذا العام، بالإضافة إلى حفل للفنون الشعبية، وينهي وزير الاثار جولاته في مدينة النوبة زيارة معبدي عمدا والسبوع.