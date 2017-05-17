اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2016/2017 والتي تقدم لها 777ر160 الف طالب وطالبة (حضر منهم 225ر156 الف طالب وطالبة ) نجح منهم 819ر138 الف طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 88.9 % .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% وعددهم 80 طالب ونسبة النجاح للمكفوفين بمدارس القاهرة 90.5% ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 99.9% .

وأشارت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم الى ان إدارة وسط القاهرة التعليمية جاءت في المرتبة الأولى تليها عابدين وغرب القاهرة ، في حين احتلت ادارة المرج المركز الاخير ضمن 32 ادارة على مستوى القاهرة .

وأضافت مديرة المديرية أن 80 طالبا وطالبة حصلوا على النسبة النهائية للنجاح 100% (300 درجة كاملة ) احتلت الفتيات أكثر من 60 مركزا منهم ، مشيرة الى ان النتيجة متاحة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg وبوابة مديرية التربية والتعليم، كما تم توزيعها بالمدراس .