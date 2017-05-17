اتفاق بين الاستثمار والصندوق الكويتي لتمويل مشروع "شبكات المياه" بالعريش2017-05-17 12:12:42
وقعت غدير حجازى مستشارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للشؤون العربية بالأحرف الأولى مع نواف المهمل المستشار القانوني ببعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقية تمويل بقيمة 12.5 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 732 مليون جنيه في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتم التوقيع في ختام المباحثات التي تمت مع البعثة خلال الفترة من 7-16 مايو الجاري وتخللها عقد عدة اجتماعات بحضور الجهات المصرية المعنية بالمشروع ومنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها لعرض البيانات والدراسات الخاصة بالمشروع الذي يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش لتتواكب مع التزايد السكاني بالمدينة حتى عام 2037 مما يساهم في رفع مستوى التنمية المستدامة بالقطاعات المختلفة للمدينة سواء السكنية أو السياحية أو غيرها.
ويأتي هذا التمويل في إطار حزمة الصندوق الكويتي التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لتمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الدكتورة سحر نصر خلال الفترة الماضية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق بقيمة 29 مليون دينار كويتي لمشروع إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، واتفاقيتي تمويل بقيمة 53.5 مليون دينار كويتي لمشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة إجمالية 150 ألف م3 يومياً.
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