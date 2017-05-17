قررت الشرطة الإيطالية استدعاء 4 أفراد من ألتراس نادى لاتسيو، فى إطار التحقيقات الجارية حاليًا للكشف عن المتورطين فى قضية تهديد ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ودانييلى دى روسى ورادجا ناينجولان بالقتل.

وقالت صحيفة “آل ميساجرو” الإيطالية، إن الشرطة قررت استدعاء 4 أفراد من ألتراس لاتسيو، عقب المباراة النهائية فى بطولة كأس إيطاليا التى تجمع بين فريقى لاتسيو ويوفنتوس، اليوم الأربعاء بملعب “الأولمبيكو”، مشيرة إلى أن أحد أفراد الألتراس المطلوبين للتحقيق يمتلك سجلا إجراميًا.

وتم العثور على دمى مشنوقة تحمل أسماء محمد صلاح ورادجا ناينجولان ودانييلى دى روسى، بجانب لافتة تحمل عبارة، “نصيحة.. نم والأنوار مضاءة”، وذلك بجوار مبنى “الكولوسيوم” أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية فى الخامس من مايو.

وأعلن ألتراس لاتسيو مسئوليته عن تلك الواقعة، موضحًا أنه كان يستهدف السخرية من لاعبى روما، والتعبير عن حالة اليأس والإحباط، التى يمر بها الغريم ولاعبوه بعد الهزيمة فى مباراة الديربى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدورى الإيطالى “الكالتشيو”.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 85 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على روما صاحب الوصافة قبل جولتين على نهاية المسابقة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 13 هدفًا فى مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو” هذا الموسم، ودخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، التى أبدت رغبتها فى التعاقد مع “الفرعون المصرى” خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها ليفربول الإنجليزى وأتلتيكو مدريد الإسبانى.