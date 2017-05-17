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قصور الثقافة تصدر"درب المسمط" للجزار
درب المسمط آخر إصدارات قصور الثقافة

قصور الثقافة تصدر"درب المسمط" للجزار

2017-05-17 12:23:33
محيط - شيماء فؤاد

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب صبري سعيد كتاب “درب المسمط” للباحث سعيد الجزار ضمن إصدارات سلسلة حكاية مصر التي يرأس تحريرها د. كمال مغيث.

يتناول الكتاب أصل كلمة المسمط ومن تلك اللحوم الرخيصة التي يبيعها هذا المطعم ينطلق المؤلف إلى جمهور المطعم من الفقراء والمجاورين وبائعات الهوى الفقيرات وحكاياتهم ونوادرهم وفنونهم، وينطلق من المذبح الذي يدور حوله هذا النشاط إلى دروب القاهرة القديمة ومبانيها التاريخية من مساجد وأسبلة وخرابات وواقع حال أهلها الذي يفوق الخيال.

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