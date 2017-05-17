قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية في غاية الأهمية، ويأتي بشكل دوري ليكون فيه مراجعة عن الأداء والمتغيرات التي تواجه مصر في كل فترة زمنية.

وأكدت الحماي، في تصريحات لفضائية “المحور”، أن ارتفاع الأسعار على رأس هذه المتغيرات، مشيرة إلى أن مصر شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، ووصول نسبة التضخم لأكثر من 30%.

وأشادت بتصريحات الرئيس السيسي وما أعلن عنه لمحاولة التخفيف على الطبقة المتوسطة من خلال الإعقاء الضريبي وبالتالي زيادة دخل الطبقة المتوسطة، وزيادة قيمة البطاقة التموينية، مشددة على ضرورة وجود جهد مؤسسي واقتصادي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن تراكم السياسات السابقة الخاطئة هي السبب فيما وصلنا إليه من أزمات، مطالبة بوقف استيراد السلع التي يمكن استبدالها بسلع محلية، وزيادة الانتاج لأنه خطوة ضرورية لتحسن الاقتصاد.