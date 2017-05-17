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الخولي: زيارة الوفد البرلماني لليابان هي الأولى منذ 20 سنة
طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

الخولي: زيارة الوفد البرلماني لليابان هي الأولى منذ 20 سنة

2017-05-17 12:23:20
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أكد طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الوفد البرلماني المصري الذي سيزور اليابان هو الأول منذ أكثر من 20 سنة، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من البرلمان الياباني.
وأشار الخولي في تصريحات لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب سيترأس الوفد البرلماني المصري الزائر لليابان.
وأعلن أن الزيارة ستتضمن العديد من الفعاليات واللقاءات أبرزها لقاء الوفد مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ورئيس مجلس النواب الياباني تاداموري أوشيما.

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