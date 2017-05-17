قال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن اللجنة ستتوجه الأربعاء، لزيارة مدينة الغردقة، للوقوف على جميع المشكلات التي يواجهها قطاع السياحة في المدينة، والتي تعد من أهم المناطق السياحية في مصر.

وأضاف «عبد الستار» في بيان أمس الثلاثاء: «سنقف على المعوقات والسلبيات، التي تواجه القطاع السياحي بالغردقة، وكذا المعوقات التي تواجه السائحين القادمين إلى مصر عبر مطار المدينة، بالإضافة لتفقد مدينة مرسى علم، ومحافظة البحر الأحمر بوجه عام»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على تقديم الرؤى، والحلول الفعلية، للمعوقات السياحية، لتنشيط السياحة بهذه المناطق، ومدينة الغردقة على وجه الخصوص.

وأوضح النائب أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا عن الزيارة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمناقشته.