قال السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن استمرار المشاورات بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني، هو ضرورة لإيجاد حلول للمشكلات والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، مُشيرًا إلى أن الصداقة بين الرئيس والعاهل الأردني تسمح بالاتفاق والاقتراب لإيجاد حلول.

وأكد “الشويمي”، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية ستكون على أولويات الملفات التي تناقشها طاولة مباحثات قمة اليوم، بالإضافة إلى قضية الإرهاب، مُشددًا على ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة على جدول أعمال أي لقاء مصري مع أي دولة عربية.

وشدد على ضرورة أن تكون قضية الإرهاب والقضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة الأمريكية الإسلامية، بالإضافة إلى ضرورة أن يعلن الرئيس ترامب تأييد حل الدولتين ويعمل من أجل تحقيق هذا المبدأ، مؤكدا أنه طالما الأزمة الفلسطينية قائمة والاحتلال الإسرائيلي قائم، سيظل الإرهاب قائما.