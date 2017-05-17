استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليلى المقدم رئيسة البنك الإفريقي للتنمية بمصر والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور هاني الشيمي عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة لمناقشة استضافة مصر لفعاليات المنتدى الوزاري الإفريقي الثالث حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعميق وتوثيق العلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات وخاصة العلمية والتعليمية والبحثية، مشيراً إلى ضرورة التوسع في هذه العلاقات من خلال عقد شراكات دولية بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية ونظيرتها الإفريقية.

تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة التحضير والإعداد للمنتدى الوزاري الثالث حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، والمقرر انعقاده بالقاهرة في شهر نوفمبر القادم، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبمشاركة شباب الباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالبحث العلمي في إفريقيا.

و يناقش المنتدى خلال فعالياته عدداً من المحاور التي تدور حول المعلوماتية، والزراعة، والأمن الغذائي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والمياه ، ويهدف إلى صياغة رؤية ترتكز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذا استثمار البحث العلمي في حل المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية، وتحقيق طموحات أبنائها في الوصول إلى حياة أكثر رفاهية واستقراراً.