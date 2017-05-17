استعرضت الكاتبة الصحفية جيلان جبر، أبرز النقاط في حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية، وعلى رأسها تأكيد الرئيس أن هناك إجراءات حمائية جديدة لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، حيث إنه سيتم “مضاعفة المقررات التموينية وزيادة الإعفاء الضريبي”، موضحًا أنه سيقدم في يناير أو فبراير المقبلين كشف حساب تفصيلي عن مصر يوم تسلم الأمانة، وعن مصر التي سيقدمها لمن يختارونه للرئاسة.

وأضافت “جبر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأربعاء، أن الرئيس أكد على رفضه عبارة “كله تمام”، مؤكدا على أن عدم الاعتراف بأن هناك أوجه قصور خداع للناس ولنفسي”، مشيرًا إلى أن المواطن قد يغضب من الغلاء لكنه يعلم أن التركة ثقيلة تتطلب المزيد من الجهد والتضحية.

وأكدت الكاتبة الصحفية، على ضرورة الإدارة الجيدة للأزمات وتطبيق قانون الطوارئ لضبط منظومة الأمان بالشارع المصري وتوفيرها لجميع المواطنين، لافتة إلى تأكيد الرئيس على أن المواطن سيتساءل قريبا كيف خرجنا من حالة الغلاء وسوء الخدمات.

ووصفت “جبر” الغلاء المبالغ فيه واستغلال التجار الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بأنه بمثابة “إرهاب اقتصادي”، مطالبة بضرورة “الحسم” في جميع قضايا الفساد التى تواجهها الدولة والقضاء على الترهل الإداري.