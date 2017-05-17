أصدرت سلسلة آفاق عربية التي يرأس تحريرها الكاتب أحمد أبو خنيجر مختارات شعرية للشاعر اللبناني يوسف بزي بعنوان “غرف للموتى مطبخ للأحياء” والسلسلة صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب صبري سعيد.

ويعد يوسف بزي شاعر وصحفي لبناني من جيل الثمانينييات صدر له في مجال الشعر دوواوين “المرقط”، رغبات قوية كأسناننا”، تحت المطرقة”، “بلا مغفرة”، “في فم الغراب” بجانب مجموعة من الأعمال الفكرية منها كتابي “العنف الأصولي”، نظر إلى ياسر عرفات” يوميات مقاتل...

ومن أجواء المختارات نقرأ :

“...هنا على بعد مصافحة واحدة

بشرٌ ساهرون من كل صوب،

يروون بأصواتهم المهاجرة

تلك الساعات الطالعة من عاصفة...”