حظى فيديو نشره شاب مصري من خلال حسابه الشخصي على موقع ” فيس بوك ” على أكثر من مليون مشاهدة، موجها رسالة لجميع الآباء والأمهات أن يحسنوا تربية أولادهم، بسبب ما محدث مع أحدث المسنين في الدار الذي يعمل بها .

وترجع تفاصيل القصة التي حكاه الشاب، لرجل مسن يدعى ” عم سيد ” أوصى بأن يدفنه ابنه عندما يموت، وفي لحظة الوفاة، قام الشاب بالاتصال بجميع الأرقام الموجودة لدى تليفون عم سيد، وكانت المفاجأة، أنه لا أحد من عائلته يريد دفنه، ومنهم من أنكر علاقته بالمسن.

فيما ردت زوجة ابن عم سيد على الشاب المصري قائلة ” ابنه في مرسى مطروح ومش هيعرف يدفنه، ليتصل الشاب بالأبن ليتأكد من كلام زوجته، ليتفاجئ بالرد قائلا : “ادفنه إنت أنا مش فاضي أنا عندي شغل”.

وتساءل الشاب الذي يروي القصة متأثراً والدموع تنهمر من عينيه “من أين أتوا بهذه القسوة.. يدفن والده في مدافن الصدقة”. ودخل الشاب في نوبة بكاء متأثراً بترك الأبناء لآبائهم المسنين.