تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الأسكندرية، من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بدائرة ثالث المنتزة لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع (تعبئة عبوات مياه معدنية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومدون عليها بيانات تجارية وهمية).

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المخزن وضبط 1345 عبوة مياه معدنية باجمالي وزن 14795 لترا، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدد كبير من الاستيكرات والعبوات البلاستيكية الفارغة.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع السلع الغذائية لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار في السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، وضبط بالمحل 3 صفائح طحينة بإجمالى وزن 58 كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و21 عبوة طحينة مدون عليها بيانات وهمية لتضليل المستهلكين والجهات الرقابية، كما تم ضبط صاحب فرش بحوزته 95 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.