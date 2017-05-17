نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، في ضبط سيارة محملة بكمية من المواد الكيماوية التي تستخدم في تصنيع الألعاب النارية، وتمكنت من تحديد مرتكبي الواقعة وضبط اثنين منهم.

وكان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قفط بقنا، قد تمكنوا بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط سيارة نقل بمقطورة “بدون لوحات معدنية” متوقفة على أحد جانبي الطريق بدائرة المركز، وبداخلها مفتاح التشغيل .. وبتفتيشها عثر على صندوق خشبي يستخدم كمخبأ سري أسفل المقطورة بداخله 34 عبوة صاج تحتوي على مواد كيماوية.

وبالفحص .. تبين أن تلك المادة تستخدم في تصنيع الألعاب النارية، ويستخرج منها الجير الحي، وبالكشف عن السيارة، لم يستدل على بيانات مسجلة.. ومن خلال تكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت القوات من ضبط اثنين من مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفا باشتراكهما مع الهاربين “جار ضبطهما” في سرقة السيارة من شخصين، أحدهما مقيم بمحافظة شمال سيناء، والثاني مدينة الإسماعيلية، وأنهما يتعاملان معهما في تهريب السجائر من مدينة القنطرة شرق إلى الإسماعيلية، ونتيجة حدوث خلافات مالية بينهم، قاموا بسرقة السيارة بحمولتها لمساومتهما على دفع المبالغ المالية المستحقة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الاثنين الهاربين.