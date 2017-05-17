استطاعت مديرية القوى العاملة بالسويس، تعيين 537 من شباب الخريجين بمنشآت القطاع الخاص الاستثماري، منهم 27 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن استخراج 566 شهادة قيد (كعب عمل)، بمعرفة أصحاب المصانع والشركات للعمل بمنشآت القطاع، وذلك خلال شهر أبريل2017.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد السعدني مدير المديرية، مشيرا إلى أن المديرية تقوم بتسجيل راغبى العمل من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية وذلك بالمكاتب الخمس الموجودة بالأحياء ومنحهم شهادات القيد الدالة على ذلك، منوها بأن هذا الإجراء يساعد فى إعداد قاعدة بيانات عن حجم راغبى العمل في المحافظة.

وقال السعدني” إن المديرية من خلال ترأسها المكتب الفرعي لتشغيل ورعاية عمال المخابز الذي يضم في عضويته السادة مدير التموين ومباحث التموين والتأمينات الاجتماعية ورئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالصناعات الغذائية، قامت بتحرير عقود عمل لتسعة عاملين، فضلا عن استخراج بطاقة تأمين صحي لثلاثة في القطاع، كما تم القيام بزيارات ميدانية ل 17 منشأة.