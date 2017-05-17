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الجيش اللبنانى: طائرتا استطلاع إسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع اسرائيلية

الجيش اللبنانى: طائرتا استطلاع إسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية

2017-05-17 11:08:00
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أعلن الجيش اللبناني أن طائرتى استطلاع إسرائيليتين اخترقتا الأجواء اللبنانية اليوم.

وذكر الجيش اللبناني في بيان ان طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بعبدا، بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة.

وأضاف البيان أن طائرة مماثلة اخترقت الاجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، البقاع الغربي، رياق، بعلبك، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفر كلا.

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