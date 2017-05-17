تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا حول إنجازات قطاع الري خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الري بالمحافظات، والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية، وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وتضمن التقرير قيام قطاع الري ممثلا في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2016 / 2017 تضمنت إحلال وتجديد كوبري على ترعة الخضراوية، بالإضافة إلى 15 عملا صناعيا على ترع، حيث تخدم تلك الكباري والأعمال الصناعية والقناطر والحجوزات زمام 67 ألف فدان بمناطق (شبين الكوم – قويسنا – بركةالسبع - أشمون) ، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الكباري والأعمال الصناعية والحجوزات والقناطر نحو 5 ملايين جنيه.

من جانبه، أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري أن الوزارة قامت أيضا في نطاق المحافظة بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لجميع ترع الإدارة وبأطوال إجمالية تبلغ (1600كم) وذلك باستثمارات إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة 416 ألف فدان، فضلا عن تنفيذ أعمال تغطية على ترع (دمليج - حبوسة – الشهابية – السجينى – برمودا – زوالة – أم خليفة – منحر غمرين – الشنشورية – زاوية رزين – طريق الغرب – طريق الأربع – ميجرية – سيدى عيسى) ولمسافة إجمالية 103 كم وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، بهدف حماية المجاري المائية من التلوث ، فضلا عن تنفيذ أعمال تبطين وتكاسي وإنشاء حوائط ساندة وترميم جسور لترع السرساوية والدون والعطف وذلك لخدمة زمامات 73 ألف فدان وبتكلفة إجمالية نحو مليون جنيه.‎

وأشار إلى قيام قطاع الري بزمام المنوفية بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة بدالات وصولات وهدارات وبوابات وأفمام ترع لنحو 86 ترعة ، وذلك بتكلفة إجمالية 3,5 مليون جنيه .. لخدمة مساحة 14000 فدان .. لافتا إلى أن خطة الوزارة تستهدف تنفيذ العديد من الأعمال في مجال التغطيات والتكاسي باستثمارات تصل إلى نحو 6 ملايين جنيه ، وذلك لخدمة زمام قدره 105 آلاف فدان.‎