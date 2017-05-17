ذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي عدد محلات المبيدات غير المرخصة التي تم ضبطها خلال أبريل الماضي، بلغت حوالي 858 محلا في عدد من المحافظات.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إنه تم المرور خلال الشهر الماضي على حوالي 1252 محلا لبيع المبيدات، وجد منها 858 محلا غير مرخص، وذلك ضمن حملات المرور والتفتيش على محلات وأسواق بيع وتداول المبيدات، لافتة إلى أنه تم أيضا ضبط حوالي 416.6 لتر من المبيدات منتهية الصلاحية، و175 عبوة مختلفة السعات والأنواع بعضها غير مرخص أو منتهية الصلاحية.

وأكدت الوزارة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات بتهم الإتجار في مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وأخرى منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلا عن التحفظ على كافة الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة استمرار تلك الحملات للرقابة والتفتيش على محلات الإتجار في المبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، لرصد أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف.

وأوضح أن هناك لجانا مشكلة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وأقسام الرقابة على المبيدات بالمحافظات والمعمل المركزي للمبيدات ومباحث التموين وشرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لضبط سوق المبيدات الزراعية بالمحافظات المختلفة.