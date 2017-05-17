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رئيس الوزراء يتابع خطة «تطوير ماسبيرو»
وزير البترول شريف إسماعيل

رئيس الوزراء يتابع خطة «تطوير ماسبيرو»

2017-05-17 11:02:03

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
واستعرض زين خمسة ملفات أساسية تتعلق بخطط تطوير ماسبيرو، وهي الإصلاح المالي والإداري وتطوير المحتوى البرامجي والإمكانيات الهندسية واستعادة الشكل الحضاري لمبنى ماسبيرو.
كما ناقش مع رئيس الوزراء خطة إصلاح شاملة للإعلام الوطني، والتي تتضمن عدة محاور برؤى وأفكار جديدة لاستعادة ريادة الإعلام الوطني.
وأكد زين أن الدولة تدعم هذه الخطط بما يحقق مصلحة الهيئة والعاملين بها، وأن هناك سعيًا حقيقيًا وجادًا من جانب الحكومة والهيئة الوطنية للإعلام لإعادة بناء وتطوير ماسبيرو.

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