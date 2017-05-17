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مقتل 4 مسلحين ينتمون إلى داعش في غارة جوية بأفغانستان
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مقتل 4 مسلحين ينتمون إلى داعش في غارة جوية بأفغانستان

2017-05-17 11:06:55
أ ش أ

لقى 4 مسلحين على الأقل ينتمون إلى فرع تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان،ولاية خراسان، حتفهم في غارة جوية جرت في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها بثته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية اليوم الأربعاء، بأن الغارة الجوية نُفذت بالقرب من مقاطعة باتي كوت بإلاقليم،وأضافت الوزارة أنه تم أيضا تدمير مركبة كان يستقلها المسلحون خلال الغارة.

ولم تصدر الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينهم الموالون لتنظيم داعش الإرهابي، أي تعليقات حتى الآن على الأنباء الواردة في هذا الشأن.

يعد إقليم نانجرهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، إلا أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية زادت من أنشطة تمردها في بعض أجزاء الإقليم خلال السنوات الأخيرة.

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