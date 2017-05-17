نصر تبحث مع رئيس بعثة العمل الدولية سبل تحسين مؤشرات الحوكمة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية2017-05-17 11:08:42
بحثت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي مع كونور بويل رئيس بعثة منظمة العمل الدولية إلى مصر، ومدير فريق عمل ببرنامج العمل الأفضل بالمنظمة، سبل تحسين مؤشرات الحوكمة، وانضمام مصر للبرنامج وذلك بحضور مدير المنظمة في القاهرة بيتر فان جوي في مقر الوزارة بصلاح سالم.
وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الحوكمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة الإدارية، وتحرص على تشجيع الاستثمارات الأجنبية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيدة ببرنامج العمل الأفضل الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز التنافسية في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الملابس.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن بويل أكد حرص المنظمة على انضمام مصر للبرنامج ولذلك تزور بعثة من المنظمة القاهرة لبحث إجراءات الانضمام، مشيرا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه حاليا في سبع دول هى بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتي، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام، ويتعامل المشروع مع مليوني عامل في 1500 مصنع، وهناك علاقات وطيدة مع نحو 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى في أمريكا وأوروبا واليابان.
وأشاد بويل بجهود الوزارة في اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وفي هذا الإطار بحث الجانبان تنفيذ خطط مشتركة بعضها قصير الأجل والآخر طويل الأجل لخلق بيئة في مصر مناسبة لجذب الاستثمارات.
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
استمرارا للتسهيلات..السعودية تعلن خبرا سارا للسوريين
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للسوريين الزائرين المقيمين في المملكة، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، إنفاذاً ...Wed, 17 May 2017 07:26:38 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
إطلاق مشروع السياحة الدينية والثقافية في لبنان
أطلق لبنان مشروع السياحة الدينية والثقافية الذي سيشمل أكثر من 2000 موقع أثري على أن تبدأ المرحلة الأولى بأكثر من 250 موقعا موزعين بين الطوائف والمناطق. وتولت وحدة ...Wed, 17 May 2017 01:17:43 GMT