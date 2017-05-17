بحثت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي مع كونور بويل رئيس بعثة منظمة العمل الدولية إلى مصر، ومدير فريق عمل ببرنامج العمل الأفضل بالمنظمة، سبل تحسين مؤشرات الحوكمة، وانضمام مصر للبرنامج وذلك بحضور مدير المنظمة في القاهرة بيتر فان جوي في مقر الوزارة بصلاح سالم.

وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الحوكمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة الإدارية، وتحرص على تشجيع الاستثمارات الأجنبية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيدة ببرنامج العمل الأفضل الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز التنافسية في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الملابس.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن بويل أكد حرص المنظمة على انضمام مصر للبرنامج ولذلك تزور بعثة من المنظمة القاهرة لبحث إجراءات الانضمام، مشيرا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه حاليا في سبع دول هى بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتي، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام، ويتعامل المشروع مع مليوني عامل في 1500 مصنع، وهناك علاقات وطيدة مع نحو 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى في أمريكا وأوروبا واليابان.

وأشاد بويل بجهود الوزارة في اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وفي هذا الإطار بحث الجانبان تنفيذ خطط مشتركة بعضها قصير الأجل والآخر طويل الأجل لخلق بيئة في مصر مناسبة لجذب الاستثمارات.