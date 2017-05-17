كشفت عالمة النفس في مستشفى “فوش” في فرنسا ميريام سزجر أن 5 % من الرجال الفرنسيين أصبحوا آباء بعد بلوغهم الخامسة والأربعين من عمرهم، أي ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في 1980، حيث يبدأ الرجل الفرنسي التفكير في الإنجاب بعد بلوغه الخمسين، ويشعر بسعادة غامرة بعد أن يصبح أبا لأول مرة .

وأرجعت العالمة الفرنسية هذه الظاهرة إلى تفكير الرجل في الزواج بعد أن يكون قد تعدى الأربعين من عمره، إضافة إلى اعتقاده بأن قدرته على الإنجاب لا تتحدد بسن طالما يتمتع بصحة جيدة.

وضربت أمثالا على هذه النوعية من الرجال الذين أصبحوا آباء بعد الخمسين من أمثال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والنجم الأمريكي ميل جيبسون والنجم الأمريكى مايكل دوجلاس.

جدير بالذكر أن المؤتمر الطبي للإنجاب، الذي عُقد في باريس ديسمبر الماضي، حذر من التأخير الأبوة بالنسبة للرجال لأن ذلك يؤدى إلى إنجاب أطفال يعانون من مرض التوحد وسرطان الدم/ لوكيميا/ ومتلازمة داون.