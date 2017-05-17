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وزير النقل يطلب «تقريراً مفصلاً» عن حادث قطار البدرشين
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل يطلب «تقريراً مفصلاً» عن حادث قطار البدرشين

2017-05-17 10:57:18

طلب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تقريرا مفصلا عن انقلاب قطار البدرشين، والأسباب الرئيسية للحادث، الذي تكرر مرات عديدة مع قطارات البضائع.

من ناحية أخرى طلب الوزير أن يشمل التقرير، المدة الزمنية التي استغرقتها هيئة السكك الحديدية في إرسال الأوناش لمنطقة البدرشين لرفع قطار البضائع المقلوب.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية، إن حركة القطارات توقفت بشكل كامل منذ أكثر من ساعتين على الوجه القبلى بسبب انقلاب قطار البضائع بالبدرشين قبل أن يتم رفع القطار وتشغيل السكة بشكل منفرد ثم عودة الحركة لطبيعتها فور الانتهاء الكامل من أعمال رفع العربات المقلوبة من قطار البضائع.

وأكد المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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