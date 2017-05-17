أكد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أنه إذا اتخذت كوريا الشمالية إجراءات وقف التجارب النووية والصاروخية سيؤدي ذلك إلى المضي قدما نحو إجراء حوار بين الكوريتين، وأن أهم شيء تحتاجه كوريا الشمالية في الوقت الراهن هو إظهار عزمها لوقف برامجها النووية والصاروخية.

وأفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية بأن مصدرا رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي أكد فيما يخص تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشأن نية بلاده لإجراء حوار مع كوريا الشمالية في حال توقفت عن تجاربها النووية والصاروخية، أنه ليست هناك شروط محددة لإجراء حوار مع كوريا الشمالية، وهناك إمكانية لفرض العقوبات والضغوط في ذات الوقت من أجل حل القضية النووية.