قالت صحيفة “الدستور” الأردنية إن التحرك الأردني المصري الفلسطيني المشترك على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين وقرارات قمة عمان يمثل رأس الحربة في العمل والجهد السياسي والدبلوماسي العربي الجماعي الهادف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يحقق نجاحات واضحة على الصعيد الدولي.

ولفتت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم الأربعاء - إلى أن اللقاء الثلاثي التشاوري التنسيقي الذي جمع وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، في عمان مؤخرا، كان مثمرا وبناء وعلى قدر كبير من الأهمية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية والمنطقة التي تشهد أزمات وأحداث خطيرة.

وأضافت أن أهمية اللقاء تأتي من أنه جاء بتكليف مباشر من الملك عبدالله الثاني والرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس، واستكمالا للجهود العربية المشتركة التي تبذل من أجل إعادة عملية السلام والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها، والتي يجب أن تنتهي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن استراتيجية هذا اللقاء واللقاءات الدورية المنتظمة التي ستليه في القاهرة ورام الله تكمن في مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك بغطاء ودعم عربي كامل والبناء على ما تم إنجازه وتحقيقه.

ونوهت الصحيفة إلى أن التحرك الأردني المصري الفلسطيني المشترك يشير إلى أن الخطاب السياسي العربي الجديد المتبع حاليا نجح في إيصال الرسائل العربية إلى دول صناعة القرار في العالم؛ وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلن رئيسها دونالد ترامب أنه يدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوصل إلى ما سماه بصفقة سلام بين الطرفين، كما أنه لم يحسم قراره بعد بأن نقل سفارة بلاده الى القدس رغم أن كل المؤشرات تدل على عدم وجود قرار بالنقل، وأن الفيتو الرئاسي على هكذا قرار سيبقى ساري المفعول.