بالتفاصيل..مالك "MBC" وشقيقه أمام القضاء بسبب قناة العربية2017-05-17 11:02:26
بدأ الملياردير السعودي محمد بن عيسى الجابر، معركة قضائية ضد اثنين من رجال الأعمال السعوديين، يطالبهما بإعادة مبلغ قيمته 30 مليون دولار (قرابة 112 مليون ريال)، قام بتقديمه لهما عند إطلاق قناة العربية، وفقاً لما نشرته صحيفة “فايننشيال تايمز” الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن قرار صادر من المحكمة العليا البريطانية باسم القاضي جاستيس برتون في يوليو/تموز الماضي، أن الشيخ محمد الجابر يقاضي الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم وشقيقه الشيخ ماجد؛ لعدم تسديدهما المبلغ، الذي يقول الجابر إنه أعارهما إياه عام 2002.
وتضيف الصحيفة: “إن محور النزاع -الذي طال أمده- مرتبط بما إذا كان الجابر يمكنه متابعة إجراءاته القانونية في المحاكم البريطانية أم لا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ وليد وشقيقه الشيخ ماجد قالا إن “أي قضية يجب أن تتم إجراءاتها في السعودية”، وهي حجة رفضها القاضي “برتون” في حكمه الصادر في 21 يوليو/تموز 2016.
قام الشيخ وليد وشقيقه برفع القضية إلى محكمة الاستئناف، لكنهما واجها رفض القاضي ديفيد ريتشارد في 13 أبريل/نيسان 2017، دون تحديد موعد للمحاكمة.
وقال المتحدث باسم الشيخ محمد الجابر: “نحن نرحب بقرار المحكمة في هذه القضية. وكنا نأمل أن يكون قد تم إنهاء هذا الأمر دون الاضطرار إلى نقل القضية للمحكمة”.
محامي الشيخ ماجد، جيمس بوبرويل، رفض التعليق، وفقاً للصحيفة الأميركية.
وقال القاضي برتون في حكمه بشهر يوليو/تموز الماضي، إن الشيخ الجابر يدّعي أنه منح الشيخ وليد وشقيقه المال “من أجل خطتهما لإنشاء قناة إخبارية فضائية باللغة العربية تُبث على مدار 24 ساعة”.
لكن الشيخ وليد وشقيقه نفيا هذا الأمر، مؤكدَين أن المال كان في تسوية ضرائب تتعلق بصفقة تأجير عقارات تشمل شركة الشيخ محمد “جداول”.
ويزعمون أيضاً أنه نظراً لعدم مطالبتهما بسداد القرض لمدة 13 عاماً، فيرفضان سداده.
وبدأت قناة العربية في عام 2003 ومقرها بدبي، وهي جزء من مجموعة (MBC) أُنشئت في البداية بلندن في أوائل التسعينات قبل أن تنتقل إلى دبي.
وبحسب إحصاءات بلومبرغ، فإن ثروة مؤسس مجموعة “إم بي آي” الشيخ وليد إبراهيم، والرئيس التنفيذي لمجموعة “إم بي آي”، الشيخ محمد الجابر، تُقدر بنحو 8.3 مليار دولار أميركي.
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
استمرارا للتسهيلات..السعودية تعلن خبرا سارا للسوريين
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للسوريين الزائرين المقيمين في المملكة، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، إنفاذاً ...Wed, 17 May 2017 07:26:38 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
بعد تكريمه بالإمارات.. محافظ مطروح: عانيت من البيروقراطية.. وزيادة تصدير التمر من 3 إلى 15 %
أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن مصنع صناعة التمور بالمحافظة كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات بسبب رفض استلام المحافظين له بسبب وجود مشاكل به، موضحا “أن أصل ...Tue, 16 May 2017 07:44:28 GMT
-
بعد فيديو «الراقصة» الفاضح.. إقالة مدير مطار شرم الشيخ
أثار مدير مطار شرم الشيخ، الطيار عماد البلاسي، ضجة كبيرة في الشارع المصري، خلال اليومين الماضيين. وانتشر فيديو فاضح لمدير مطار شرم الشيخ، وهو يقوم بتنقيط راقصة، في ...Wed, 17 May 2017 05:31:00 GMT