أكد موظف إسرائيلي رفيع، أن السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أوضح خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين أن ترامب يحضر معه فرصة كبيرة لإسرائيل، وأن الرئيس معني بمساعدتها بما في ذلك التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبحسب الموظف الكبير والمطلع على الرسائل التي مررها فريدمان إلى الإسرائيليين، فإن “فريدمان” ذكر كدليل على نوايا ترامب، أن الموظفين الذين عينهم الرئيس الأمريكي للعمل في الملف الإسرائيلي هم من خريجو الـ “يشيفوت”، أي معاهد دينية يهودي.

وأشار الموظف إلى أن “فريدمان” نصح الإسرائيليين الذين تحدث معهم بالامتناع عن صدام مع ترامب ومساعدته في تحقيق سياسته في الشرق الأوسط.