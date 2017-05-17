علماء أمريكيون ينجحون في تحديد الخلايا الجذعية المسئولة عن علاج مفصل الركبة2017-05-17 10:53:51
نجح فريق من العلماء الأمريكيين في تحديد الخلايا الجذعية التي تبدو ركيزة أساسية لعلاج مفصل الركبة في الجسم.
وكشف العلماء في مركز “أبردين” لالتهاب المفاصل ، في سياق أبحاثهم – التي نشرت في عدد مايو من مجلة “ناتشر”الطبية – عن إحاطة طبقة من النسيج الضام يسمى “الرليلى” للمفاصل، وفى حال الإصابات أو التهاب المفاصل، يتسبب الغشاء الرقيق في تراكم مزيد من السوائل والألم والتورم .
وقد حدد العلماء الخلايا الجذعية في هذا الغشاء التي لديها القدرة على إصلاح وإصلاح الغضاريف، كما حددوا بروتينا رئيسيا يبدو أنه ينظم الخلايا الجذعية وقدرتها على المساهمة فى إصلاح الغضاريف “ياب”.
وأوضح العلماء أنه عندما يصاب الإنسان ويتعرض الغشاء الزليلى للتورم تتواجد الخلايا الجذعية “ياب” بأعداد كبيرة .
وقد وجد الفريق في التجارب أنه عندما تمت إزالة بروتين “ياب” من الخلايا الجذعية ، فإن الغشاء الزليلي في المفصل المصاب لم يتمدد أو يورم .. إضافة إلى ذلك ، فإن الخلايا التي تم تحييد هذا البروتين بها قد تراجعت قدرتها على إصلاح الأضرار والتلف التي تطرأ على الغضاريف.
ويشير البحث إلى أن خلايا جذعية محددة يمكن أن تكون أفضل من غيرها للحفاظ على وإصلاح المفصل في مرحلة البلوغ.
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
استمرارا للتسهيلات..السعودية تعلن خبرا سارا للسوريين
أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للسوريين الزائرين المقيمين في المملكة، إصدار إشعار عمل مؤقت أو تجديد الإشعار لمن سبق لهم الحصول عليه، إنفاذاً ...Wed, 17 May 2017 07:26:38 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
إطلاق مشروع السياحة الدينية والثقافية في لبنان
أطلق لبنان مشروع السياحة الدينية والثقافية الذي سيشمل أكثر من 2000 موقع أثري على أن تبدأ المرحلة الأولى بأكثر من 250 موقعا موزعين بين الطوائف والمناطق. وتولت وحدة ...Wed, 17 May 2017 01:17:43 GMT