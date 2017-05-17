نظمت وزارتا البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية تحت عنوان “تكنولوجيا تدوير المخلفات الإلكترونية” وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من مرفق البيئة العالمي ومشروع صناعات التدوير المستدامة السويسري، الذي ينفذه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يهدف البرنامج التدريبي إلى بناء القدرات في عدة مجالات، منها نماذج العمل والتحديات في مصر، التدوير بقطاعيه الرسمي وغير الرسمي والمردود البيئي والصحي لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية المطابقة، والاعتماد والتشريعات وكيفية تطبيقها، وذلك بهدف زيادة الوعي ورفع الكفاءات حول الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، كما سيتم عرض أفضل التكنولوجيات المتاحة وأفضل الإجراءات البيئية الآمنة وأحدث تقنيات التفكيك والفصل الآمن للمكونات البلاستيكية.

كما تشمل الدورة التدريبية برنامجا مكثفا أعد خصيصا لمفتشي وزارة البيئة ليؤهلهم للقيام بعملية المراجعة والرقابة مستقبلا، ويشمل مادة علمية حول دور المراجع وكيفية إجراء عملية المراجعة ويتم التدريب نظريا وعمليا.

شارك في الدورة المتخصصون والمعنيون بقطاع صناعات التدوير والمسئولون بالوزارات المصرية المختلفة والمنظمات غير الحكومية والجهات ذات الصلة، منها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي ومجموعة كبيرة من القائمين على مصانع التدوير والتفكيك من القطاعين الخاص وغير الرسمي، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المعنية، وأعضاء اللجنة الفنية والمجلس الاستشاري لكل من مشروعي SRI وGEF/UNDP