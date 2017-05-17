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الأطفال في سن العامين يفهمون قيمة العمل الجماعي
الاطفال والتربية

الأطفال في سن العامين يفهمون قيمة العمل الجماعي

2017-05-17 10:50:40

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال في عمر العامين يتمكنون من فهم وتقدير قيمة العمل الجماعي.

وأشارت الدراسة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن الأطفال الصغار لديهم القدرة حتى على الاستياء من الشريك الذي يكسر قواعد لالتزام لأسباب أنانية، وكشفت عن مستوى من التعقيد العاطفي والذكاء للطفل في عمر عامين لم يتم رصده من قبل.

ويؤكد الباحثون القائمون على الدراسة أن المدرسين والآباء يمكنهم استخدام هذه النتائج لمساعدة الأطفال على النمو كبالغين أكثر صحة، ويوصون بتنظيم أنشطة مشتركة للأطفال في المنزل مثل الألعاب المشتركة التي تشجع الأطفال على التفاعل مع بعضهم البعض.

وأشاروا الى أن القدرة على الانخراط في أعمال مشتركة هي خطوة شديدة الأهمية باتجاه أن يصبح الطفل فيما بعد عضوا متعاونا في المجتمع.

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